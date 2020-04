Troppe uova di cioccolato, ecco come riciclarle

Mai come nel periodo di Pasqua anche al tempo del Coronavirus circola tanto cioccolato in casa, forse anche troppo e difficile da smaltire.

Pasqua è passata da una settimana ma in cucina circola ancora tanto cioccolato.

Come riciclare il cioccolato delle uova di Pasqua?

Che sia al latte, o f ondente, al latte, può essere sicuramente riciclato in qualche simpatica e gustosa ricetta. Di certo in un momento come questo, con l’isolamento domestico forzato causato dall’emergenza Coronavirus c’è anche tanto tempo libero a disposizione e non manca quindi l’occasione per divertirsi ai fornelli, magari coinvolgendo i bambini.

Ecco alcune idee per riciclare le uova di cioccolato:

Galetta al cioccolato e fragole

Ingredienti:

200 grammi di farina di farro oppure 00, 80 grammi di olio di oliva, 50 di acqua fredda, vaniglia, cioccolato a pezzi e fragole

Mescolare la farina all’acqua e all’olio e lavorare fino a ottenere una palla. Stendere a disco, abbastanza sottile su carta forno e farcire con le fragole a pezzetti e lavorate con un cucchiaio di marmellata e i pezzi di cioccolato.

Cuocere in forno caldo a 200 gradi per circa 30 minuti.

Salame di cioccolato

Ingredienti:

150 grammi di cioccolato a pezzi, 100 di burro o 80 di olio di oliva, 15 di zucchero a velo e la stessa quantità di cacao in polvere amato, 100 grammi di biscotti tipo digestive e 50 grammi di mandorle tritate.

Mettere il cioccolato e il burro o l’olio in una ciotola e scioglierli a bagnomaria. Mentre raffreddano, in un secondo recipiente mescolare i biscotti in pezzi, magari aiutandosi con il fondo di una bottiglia di vetro per sbriciolarli, le mandorle, il cacao e infine lo zucchero a velo. A questo punto versare la crema di cioccolato mescolando ancora. Mettere il composto su un foglio di carta da forno o una pellicola, arrotola e riporre il salame nel frigo per almeno un’ora prima di servirlo.

Mousse al cioccolato

Ingredienti:

300 ml di panna fresca liquida, 200 grammo di cioccolato fondente a pezzi, 80 ml di latte, zucchero

Montare la panna a neve fermissima e lasciarla da parte in un recipiente. Mettere in un pentolino il latte e lo zucchero e scaldarli fino a sfiorare il bollore. A fuoco spento aggiungere i pezzi di cioccolato, mescolando fino a farli sciogliere. Far raffreddare e aggiungere gradualmente la panna. Riempire dei bicchierini monoporzione o delle coppette e tenere in frigorifero per almeno un’ora prima di servire. La mousse può essere spolverata con granella di pistacchio prima di servire oppure polvere di cannella o liquirizia. oppure dei pezzetti di frutta disidratata come cocco, banana o kiwi.