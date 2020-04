Streetwear: come vestirsi seguendo questa tendenza

Negli ultimi anni una delle tendenze più amate in fatto di abbigliamento è quella dello streetwear.

Informale e particolarmente apprezzata dai più giovani, la moda “da strada” ha conquistato uomini e donne, rivoluzionando il concetto di capo sportivo e portando sneakers e felpe sulle passerelle degli stilisti più in voga. Ma in cosa consiste questo stile e quali sono i capi che non possono mancare nell’armadio per creare degli outfit di questo tipo? Scopriamolo insieme.

I tessuti e i colori tipici dello streetwear



Lo streetwear è uno stile adatto a chi ama gli outfit “urban” e che si dimostra particolarmente comodo e pratico. Ciò accade soprattutto per via dei materiali con cui sono fatti i tessuti tecnici utilizzati, tipici dei capi di abbigliamento usati dagli sportivi e, di conseguenza, progettati per agevolare i movimenti del corpo. Tra questi, i più gettonati sono senza ombra di dubbio il poliestere e il cotone, ma negli ultimi anni si stanno facendo sempre più strada anche delle fibre ecologiche e sostenibili come il lyocell, ad esempio.

I colori che caratterizzano i capi dello streetwear sono il bianco e il nero, spesso accompagnati da dettagli a contrasto di colori fluo, ma anche tinte più vivaci come il lilla e il verde rientrano spesso nella gamma utilizzata per questo stile. Per quanto riguarda le stampe, le fantasie più gettonate sono quelle floreali e tropicali, insieme ai motivi militari.

Cosa non può mancare nel guardaroba

Uno dei concetti chiave dello streetwear prevede la propensione per la funzionalità prima dell’estetica. Felpe con il cappuccio in taglie oversize, T-shirt, pantaloni di tuta con dettagli a contrasto e sneakers sono quindi i capi indispensabili per chi vuole fare proprio questo stile di abbigliamento, prediligendo loghi e stampe ben in vista. Non è un caso, infatti, se in questi anni brand come Nike e altri grandi classici dello sportswear stanno rivivendo un periodo d’oro quasi come accadde negli anni Novanta, attirando sempre più appassionati e dando quel tocco in più agli outfit “da strada”.

Non è tutto uno scavare nel passato, però: tra le grandi novità del presente troviamo ad esempio la rivisitazione delle vecchie “chunky”, le scarpe da ginnastica voluminose e colorate, ma soprattutto il lancio delle innovative “sock sneakers”, che hanno spopolato negli ultimi tempi; questo particolare tipo di scarpa aggiunge alla base classica un collo “a calza”, al quale deve il nome.