METEO L'AQUILA

L’Aquila: martedì piogge diffuse nel corso della giornata previsioni

In Abruzzo tempo generalmente instabile nella giornata con piogge sparse di debole o moderata intensità sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio su tutta la regione. In serata non vi saranno variazioni di rilievo con precipitazioni che interesseranno tutti i settori.