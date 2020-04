Coronavirus L’Aquila, concorso via web per gli allievi del musicale della Dante

Concorso online al tempo del Coronavirus per gli allievi dell’indirizzo musicale della scuola media Dante Alighieri dell’Aquila.

Gli alunni delle classi di strumento musicale di chitarra, violino, flauto, pianoforte, violoncello e percussioni dei docenti: Antonio Pro, Davide Granato, Luana De Rubeis, Giovanni Caso, Caterina Imbrogno, Simonetta Bisegna, Giancarlo Giannangeli e Roberto De Vincentis, parteciperanno alla XXVIII edizione del concorso musicale nazionale “G. Visconti” di Roma.

Quest’anno il concorso sarà riservato esclusivamente ai solisti e a causa dell’emergenza Coronavirus, la partecipazione avverrà inviando un video.

Per contribuire in qualche modo all’emergenza Coronavirus, la quota di partecipazione inoltre sarà devoluta alla Protezione Civile Nazionale.

“Per i ragazzi ed i docenti della Dante Alighieri partecipare è un motivo d’orgoglio in considerazione del lavoro che stanno svolgendo regolarmente dal 6 marzo con la didattica a distanza seppur con le difficoltà dovute sia a problemi tecnici sia, e soprattutto, per la complessità dell’insegnamento di uno strumento musicale online”, si legge in una nota dei docenti dell’indirizzo musicale.

“Un in bocca al lupo ai ragazzi, con l’auspicio di rivederci a settembre insieme ai nuovi allievi e allieve, per continuare a dare vita a nuovi e interessanti progetti che, grazie al Dirigente Scolastico professoressa Antonella Conio, si sono realizzati in questi anni”, conclude la nota.