Coronavirus, la fase 2 dei cantieri: “Tamponi alle maestranze”

L’AQUILA – L’incontro con le associazioni di costruttori e le iniziative del Comune nell’ambito dell’emergenza Coronavirus sul punto stampa del sindaco Biondi. La fase 2 dei cantieri.

“Da indiscrezioni a livello nazionale sembra che i cantieri siano tra i primi a ripartire”. Così il sindaco Pierluigi Biondi nel consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, riferendo sull’incontro avuto con i rappresentanti delle associazioni di costruttori. “Per L’Aquila – ha sottolineato il sindaco – occorre una duplice riflessione: da un lato quella sulla ricostruzione come sostegno fondamentale all’economia territorio; dall’altra quella sull’anomala concentrazione cantieri, per la particolare condizione della città. C’è la necessità di riaprire e di farlo gradualmente, rispettando principi di precauzione e sicurezza. La mia idea, formalizzata alle associazioni di categoria, è quella di eseguire test su tutte le maestranze e seguire il protocollo epidemiologico, tracciando gli spostamenti per chi viene da fuori regione o dalle zone rosse“.

A seguire, Biondi ha parlato anche della conferenza stampa convocata da Dante Labs e quindi delle attività del Comune, a partire dalla pubblicazione online della domanda per i buoni libri per incentivare i ragazzi alla lettura. Al beneficio possono accedere i giovani tra gli 11 e i 14 anni. I dettagli sono contenuti nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina degli avvisi, della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione. La domanda va compilata esclusivamente online, entro il 4 maggio, accedendo alla form attraverso questo indirizzo https://bde.comune.laquila. it/bandi/ BonusLibriemergenzaCOVID-19/ richiesta . I link ad avviso e domanda sono pubblicati anche nell’home page del portale istituzionale del Comune e nella sezione speciale riservata all’emergenza coronavirus covid-19.

Per quanto riguarda i controlli, nella giornata di ieri, domenica 19 aprile 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 789 controlli personali, con 29 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020, 6 persone denunciate artt. 495 e 496 C.P., 1 persona denunciata per altri reati, 48 attività o esercizi commerciali controllati e 3 titolari di attività o esercizi sanzionati.