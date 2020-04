Buon compleanno, dolcissima Melissa

Tanti auguri dolcissima Melissa per il tuo undicesimo compleanno! A te che dal primo giorno in cui sei nata ci hai riempito la vita di cose belle e di giornate speciali. A te che ci hai fatto sentire nel profondo del cuore il battito del vero ed infinito amore. A te l’augurio di crescere libera, serena, determinata e curiosa come lo sei ora . A te l’augurio di coltivate i tuoi sogni, di farli crescere insieme a te e realizzarli uno ad uno. A te l’augurio di sorridere incondizionatamente alla vita. Ricorda che il nostro amore ti accompagnerà sempre. Buon compleanno peste della casa.

Da mamma, papà e Francy.