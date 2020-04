L’Aquila 2008, quegli sposi tra veli e gioielli di filo

Una mostra al Castello, nell’ambito della Perdonanza 2008, due sposi di Sulmona e l’appello: “Aiutatemi a rintracciarli”.

Era l’agosto 2008, a pochi mesi dell’Anno Zero che avrebbe segnato per sempre L’Aquila, con il terremoto del 6 aprile 2009. Nell’ambito degli eventi della Perdonanza di quell’anno, si tenne presso uno dei bastioni del Castello Cinquecentesco la mostra “Veli da sogno – Gioielli di filo”. Ad organizzare l’evento, la Soprintendenza PSAE e l’Associazione Culturale “Il miracolo bianco delle mani”. La mostra comprendeva abiti, veli, corredi da sposa e corredino da neonato.

Uno dei tanti eventi della Perdonanza per quell’anno particolare che, a quasi 12 anni di distanza, torna di “attualità” con il particolare appello di una dei membri dell’associazione organizzatrice, Paola Cinque, che scrive: “Una coppia di sposi, una sera, verso l’orario di chiusura, davanti al Castello vide la locandina, entrò e chiese se poteva fare delle foto proprio nei locali della mostra. So soltanto che erano di Sulmona ed erano venuti a sposarsi all’Aquila quel giorno. Sarebbe bellissimo rintracciarli e se volessero mettere a disposizione qualche foto, particolarmente significativa per mostrare la bellezza del nostro Castello e il suo aspetto solo di qualche mese precedente al terremoto del 2009… Purtroppo, dopo questo tragico evento, anche tante foto e ricordi della mostra e della sua meravigliosa ambientazione sono andate perdute“.

Nel caso qualcuno abbia informazioni utili, può contattare Paola Cinque, tramite Messenger, sul suo profilo Facebook.