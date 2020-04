Coronavirus, Marinangeli dal G8: “attenzione ancora altissima”

Emergenza Coronavirus, dal g8 dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila i primi segnali positivi ma l’attenzione resta altissima.

Lo dice, in un post sul suo profilo Facebook, il primario di Rianimazione del San Salvatore, il professore Franco Marinangeli, da settimane in trincea per via dell’emergenza Coronavirus.

“Si raccolgono i primi frutti di un duro lavoro… Anche ieri e l altro ieri abbiamo dimesso pazienti che, usciti dal tunnel del Coronavirus, tornano a nuova vita”.

“Siamo felici di questi risultati che ci ripagano di tante fatiche… Dispiaciuti, amareggiati per i pazienti che purtroppo non ce l hanno fatta. Non è facile accettare le sconfitte, ma vanno messe in conto in un percorso così difficile, con un nemico cosi subdolo”, scrive Marinangeli.

“Mentre ci muoviamo in questa ‘palude’ siamo commossi per il vostro supporto, vi ringrazio, a nome anche dei miei collaboratori, per le bellissime parole e donazioni di vario genere, da parte di aziende e singoli, nonostante sappiamo che in questo momento nessuno se la passa bene!”.

“Supporto e incoraggiamento ho avuto anche dai capigruppi del consiglio comunale dell’Aquila l’altro ieri. Sono stato invitato a rispondere ad alcune domande e ho avuto modo di esprimere le mie idee sulla sanità della nostra città, viste anche le polemiche sul covid hospital di Pescara. Legittime a mio avviso le polemiche…ma ho fatto alcune riflessioni. La comunità di Pescara ha evidentemente ritenuto che la ristrutturazione di una palazzina sia il mezzo con cui risolvere i problemi dei pazienti della propria Asl”.

“Io credo che la popolazione della nostra provincia debba focalizzarsi sui propri di problemi e chiedere con forza, con la stessa determinazione, di risolverli. Il tempo ci dirà chi sarà riuscito a fare meglio”.

“Noi abbiamo progetti a mio avviso tanto importanti quanto efficaci da realizzare. Centrale operativa 118, ristrutturazione e ampliamento della Terapia Intensiva, apertura della palazzina delta medico, implementazione del laboratorio analisi renderebbero il nostro ospedale HUB di altissimo profilo sia sotto il profilo della qualità che della sicurezza. È sulla realizzazione di questi progetti che dobbiamo focalizzarci pretendendo la giusta attenzione”.

“Sono progetti sui quali non dobbiamo e non possiamo fare neanche un passo indietro, perché dalla qualità della struttura ospedaliera dipende la qualità dei corsi di laurea sanitari dell Ateneo, altra bellissima istituzione cittadina da curare e implementare”.

“La città dell’Aquila tra qualche anno sarà un gioiello. Dalla politica ci aspettiamo un azione unitaria, un supporto trasversale per progetti chiari e misurabili che possano contribuire a costruire un ospedale degno di questa città. Sono inaccettabili 11 anni di attesa per la centrale 118, inaccettabili 11 anni per il delta medico, è necessaria una terapia intensiva che sia rapportata ai numeri di un ospedale regionale universitario con una attività di altissimo profilo qualitativo e quantitativo come quello dell’Aquila”.

“Continuiamo a combattere con determinazione il Coronavirus, ma con la stessa determinazione dobbiamo combattere per avere una sanità rinnovata, nelle strutture e dell’entusiasmo, per non farci trovare impreparati alla prossima inevitabile maxiemergenza”.

“Un ultima comunicazione: a giorni probabilmente le maglie delle restrizioni saranno allentate. Sappiate che quello, e non questo attuale, sarà il momento più delicato… Non potremo essere tranquilli se non dopo 1 mese da quando quelle maglie saranno allentate. Prima di quella data purtroppo nessuno può permettersi previsioni ottimistiche. Fino a quel data c’è bisogno da parte nostra di un altissimo senso di responsabilità nei confronti di noi stessi e delle nostre famiglie. Quindi attenzione altissima indipendentemente dalle parole di improvvisati opinionisti“.