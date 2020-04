Morte don Luigi Marcocci, tumulazione a porte chiuse

Oggi pomeriggio, sabato 18 aprile, ci sarà la tumulazione della salma di don Luigi Marcocci, parrocco di Villa Sant’Angelo.

Don Luigi Marcocci è stato ritrovato senza vita nella sua casa a Villa Sant’Angelo. A fare la scoperta, la nipote dell’uomo che dopo pranzo ha provato a contattare telefonicamente don Luigi. Non ricevendo risposta, la donna si è recata presso la sua abitazione e lì ha trovato l’uomo ormai privo di vita.

Oggi, dopo la benedizione del Nunzio Apostolico Orlando Antonini, la salma di don Luigi verrà traslata da Villa Sant’Angelo a Filetto (L’Aquila).

Sarà presente nel cimitero, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell’Aquila che, alla presenza dei soli familiari, farà l’Ultima Raccomandazione e il Commiato prima della sepoltura.

Domani, domenica 19 aprile, alle ore 18, il Cardinale Petrocchi presiederà, a porte chiuse, una Santa Messa in suffragio per don Luigi nella Chiesa provvisoria di S. Michele Arcangelo in Villa Sant’Angelo.

Concelebreranno l’Arcivescovo Orlando Antonini e il Canonico don Sergio Maggioni, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano di San Massimo.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “Chiesa di L’Aquila“.

Il saluto a don Luigi da parte degli amici del Consorzio Vicolo Dritto San Cesidio.

“Ricordando il caro Don Marcocci nella sua laboriosa efficienza, ci uniamo al cordoglio di tutti. Consorzio Vicolo Dritto San Cesidio, Fossa”.