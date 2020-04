Congratulazioni alla dottoressa Annalisa Prigenzi

Congratulazioni ad Annalisa Prigenzi, neo dottoressa in Scienze Biologiche. Oggi è il suo giorno.

“Che tu possa sempre sognare in grande, che tu possa essere felice del passato e curiosa del futuro, che tu possa sorridere sempre, con le labbra, con gli occhi e con il cuore“. Oggi, 18 aprile 2020, L’Aquila festeggerà una neo dottoressa in Scienze Biologiche, Annalisa Prigenzi, meglio nota come “Sisa”.

“Vorremmo tanto essere lì con te a festeggiarti di persona, a ricordarti quanto tu sia importante e a rendere memorabile questo giorno che già di per sé lo è. Eppure, nonostante tutto, abbiamo cercato di farti sentire la nostra vicinanza in qualsiasi modo ci sia stato possibile, ma ci rifaremo amica e, quando tutto ciò finirà, ci abbracceremo fortissimo, promesso! Oggi non solo brinderemo alla tua carriera, ma anche alla vita e a tutte le cose belle che essa ti riserverà e noi, se vorrai, saremo per sempre al tuo fianco! Vola alto dolce Anna, ma sopratutto Congratulazioni Dottoressa!”.

Una dedica speciale, da parte delle sue amiche Gianna, Silvia, Demira e Pamela.

Ad Annalisa gli auguri della redazione del Capoluogo. Ad maiora!