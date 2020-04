Addio alla maestra Pia Rucci.

Si è spenta all’età di 94 anni Pia Rucci.

Allegra e gioiosa nei confronti della vita, Pia ha lasciato un grande vuoto nei figli Luisa e Massimo Di Laura e nei nipoti Cesare, Emma, Pieralberto e Lucrezia.

Solare e positiva non l’aveva abbattuta nemmeno il terremoto del 6 aprile 2009 che colpì duramente la sua abitazione che si trovava dietro la Casa dello Studente.

Sempre attenta e premurosa, ha cresciuto la sua famiglia con il piglio di un comandante, accanto al compagno di una vita, Cesare.

Un lutto che lascia sgomenti i suoi cari anche per l’isolamento dell’ultimo periodo che non ha consentito di farle visita.

I funerali sono stati sospesi per via dell‘emergenza Coronavirus; la tumulazione avverrà la mattina di lunedì 20 aprile, al Cimitero dell’Aquila, alla presenza dei soli parenti stretti.

“La morte non è niente. Non conta.

Io me ne sono solo andato nella stanza accanto.

Non è successo nulla.

Tutto resta esattamente come era.

Io sono io e tu sei tu

e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme è immutata, intatta.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il vecchio nome familiare.

Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce,

Non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Sorridi, pensa a me e prega per me.

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima.

Pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto.

È la stessa di prima,

C’è una continuità che non si spezza.

Cos’è questa morte se non un incidente insignificante?

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Va tutto bene; nulla è perduto.

Un breve istante e tutto sarà come prima.

E come rideremo dei problemi della separazione quando ci incontreremo di nuovo!” Herry Scott Holland

Condoglianze alla famiglia dalla redazione del Capoluogo