50 anni del boss, tanti auguri Luciano!

Una data attesa, nulla di programmato, se non una torta e le candeline (addirittura 50) da spegnere. Poi le cose sono andate diversamente. Aspettando tempi migliori, tanti auguri Luciano!

Oggi 18 aprile, Luciano Santucci compie 50 anni. Nonostante il sorriso che ancora conquista e i pochi capelli bianchi in testa!

50 anni trascorsi a lavorare, lavorare e lavorare. Nord o Sud Italia non ha mai fatto la differenza, perché chi nasce spirito libero e intraprendente non riesce a stare fermo, neanche per un giorno.

Buon compleanno dalla sua famiglia: Romina, Federica e Kristin. Una nuova avventura lavorativa lo ha portato in Romania a febbraio, prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria. Da allora un ritorno a casa non è stato ancora possibile.

Il traguardo dei 50 anni sarà solo un motivo in più per aspettare e festeggiare. Perché, nonostante il momento non sia dei migliori, basteranno solo una torta e le candeline, da spegnere rigorosamente insieme.

“Tanti auguri boss, ti abbracciamo forte forte!” Kristin e Federica.