Una cena al personale del Pronto Soccorso, il dono degli Alpini

Anche la pizza regala un sorriso, pur se nascosto dalla mascherina. Il grazie di medici e sanitari al 9° Alpini.

Un gesto di vicinanza e solidarietà, quello degli Alpini del 9° Reggimento, che hanno donato una cena gradita al personale del Pronto Soccorso dell’Aquila e alla Radiologia Dea dell’Ospedale.

“Il modo in cui si dona vale più del regalo stesso“, tra i ringraziamenti giunti dal personale sanitario, che ha potuto godere di un attimo di riposo, accompagnato dalle pizze consegnate dagli Alpini.

Il grazie, quindi, questa volta è destinato ai soccorritori di ogni giorno, che sono scesi in campo, ancora una volta, per stare vicino agli Eroi in corsia, nel pieno dell’emergenza sanitaria.