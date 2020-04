Spaccio di droga in un casolare del Fucino, 3 denunciati

Droga nel Fucino, in zona San Pelino. Tre denunciati a piede libero.

Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Avezzano scattata dopo un controllo sul territorio. Tre stranieri, magrebini, sono stati denunciati a piede libero. Su di loro pesa l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, come verificato dalla redazione del Capoluogo.

I tre sono domiciliati ad Avezzano.

Un primo soggetto è stato fermato e controllato dai militari. È stato trovato con un panetto si droga, del tipo hashish, e con banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Lo straniero arrivava da un casolare che i Carabinieri hanno deciso subito di perquisire.

In un magazzino adiacente al fabbricato sono stati rinvenuti altri quantitativi di droga, sempre del tipo hashish, opportunamente occultata. Trovati anche alcuni bilancini di precisione e materiale vario in uso per il confezionamento della droga.

L’hashish è stato sequestrato dalla forze dell’ordine assieme alle banconote trovate nel corso del blitz nel Fucino. 5 gli uomini trovati all’interno del casolare, tre dei quali sono risultati, in seguito a ulteriori controlli, irregolari sul territorio italiano.