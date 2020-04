Protezione civile e Coronavirus, Taranta : “non ci siamo mai fermati”

L’attività dell’assessore Fabrizio Taranta: “Lavoro assorbito dall’emergenza Coronavirus, ma il Settore porta avanti tutte le pratiche”.

“Il mio lavoro in questo ultimo periodo è stato pressoché assorbito dall’emergenza Coronavirus, essendo anche parte dell’unità di crisi e avendo la delega alla Protezione civile, ma questo non ci ha impedito di lavorare sugli altri fronti del Settore, anche perché c’erano adempimenti da portare avanti improrogabilmente”. Così l’assessore Fabrizio Taranta, che ha le deleghe a Territori, Ambiente, Rifiuti, Gestione e manutenzione del verde pubblico, Attività estrattive, Energia, Protezione civile, Usi civici, Sicurezza urbana, videosorveglianza, gestione e manutenzione cimiteri. Nel’intervista a IlCapoluogo.it, l’assessore ha spiegato: “Tutti i dipendenti lavorano in smart working, con me in ufficio c’è solo il personale della Protezione civile. Ci sono 4 persone a turno, con turni fissi, in modo da tracciare precisamente qualunque tipo di problematica ed evitare l’interruzione dei servizi, assicurando almeno un turno. Prima i personale della Protezione civile era in un unico ufficio, oggi sono separati e ognuno lavora in un ufficio diverso. Ovviamente tutti con i dpi necessari”.

Per quanto riguarda l’attività dell’assessorato, Taranta spiega: “Il lavoro non si è mai fermato, anzi, lo smart working sta producendo ottimi risultati, a volte maggiori di quelli conseguiti lavorando negli uffici, non è escluso che – terminata l’emergenza – in alcuni casi potremmo continuare su questa linea”.



Così il lavoro negli assessorati al tempo del Coronavirus, un lavoro che – rispetto a prima – appare meno “visibile”, ma non per questo è meno importante: “Sono tanti i temi che abbiamo dovuto affrontare in questo periodo, ma naturalmente ci sono delle priorità”.

“Tra le questioni più urgenti, quella dei pascoli, visto che la monticazione inizia il 15 maggio. Abbiamo rivoluzionato le modalità di assegnazione dei pascoli, coinvolgendo maggiormente le Asbuc, rispetto agli anni precedenti. Inoltre stiamo portando avanti il discorso della manutenzione del verde. Con le condizioni meteo di questi giorni – aggiunge l’assessore – ci sarà una grande esplosione del verde, quindi stiamo mandando avanti le gare per assegnare la manutenzione del verde. Priorità verrà data ai Progetto CASE e Map, visto che comunque scuole e parchi sono chiusi, ma naturalmente servirà manutenzione anche lì. Stiamo anche cercando di chiudere nel più breve tempo possibile tutti quegli l’affidamenti di lavori di manutenzione del Settore, sia per quanto riguarda i cimiteri, per cui stiamo lavorando da tempo anche a un nuovo regolamento, sia appunto per il verde pubblico, così da immettere nel mercato locale fondi pubblici come stimolo per la ripresa. Per quanto riguarda invece la differenziata, in dirittura di arrivo anche nuove linee di indirizzo per il compostaggio“.