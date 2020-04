Proseguono i controlli dei Carabinieri, in azione anche l’elicottero

L’AQUILA – Dopo le festività pasquali, non si allentano i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri.

Erano stati intensificati per Pasqua e Pasquetta i controlli sul territorio da parte di Carabinieri e forze di polizia per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del Coronavirus. Numerosi mezzi e militari messi in campo per evitare spostamenti non autorizzati in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. La curva del contagio, infatti, fa ben sperare, ma è fondamentale che proprio in questi momenti non cali l’attenzione e si continui a rispettare le regole.

Tant’è che i controlli, dopo le festività, non sono affatto diminuiti. Anche nella giornata di oggi, infatti, insieme alle numerose pattuglie che controllano il territorio, i Carabinieri possono contare sul supporto dall’alto di un elicottero.

Naturalmente il controllo del territorio non è solo finalizzato alla verifica delle misure a contenimento del Coronavirus, ma anche alla prevenzione di reati predatori e allo spaccio. Appena prima di Pasqua i Carabinieri avevano arrestato sei persone, per attività di spaccio che avveniva tra Preturo, Coppito e Pianola, con tanto di “regolamentari” mascherine anti Coronavirus.

Al numero di emergenza dei Carabinieri non sono mancate anche richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà economica e di salute per l’emergenza, per cui i militari si sono prontamente attivati risolvendo situazioni delicate.