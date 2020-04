Paq center, #ioballodacasa al tempo del Coronavirus

Lezioni di danza online e coreografie per tirare fuori le emozioni da isolamento forzato a causa dell’emergenza Coronavirus.

La scuola di arti performative Paq center dell’Aquila chiusa a causa dell’emergenza Coronavirus non ha voluto perdere il contatto con i suoi allievi, promuovendo una sorta di “didattica online”, per continuare in qualche modo il percorso cominciato a settembre.

Ci sono sempre loro, Eleonora Pacini e Alice Cimoroni a coordinare il lavoro di insegnanti e degli allievi che da casa, dalle loro camerette, ballano per continuare il loro percorso ma anche per riempire una quotidianità rallentata a causa dell’emergenza Coronavirus.

Non solo lezioni ma anche progetti dedicati, come questo che ruoto intorno alla “CASA”.

Eleonora Pacini e Alice Cimoroni hanno voluto tirare fuori le emozioni di insegnanti e allievi, con una coreografia personale, che racconti, a passo di danza, il Coronavirus e l’isolamento di queste settimane.

“In un periodo delicato – spiegano Eleonora e Alice – che ci costringe a stare in casa, lontani fisicamente dal mondo esterno e dalle persone che prima frequentavamo abitualmente, nasce l’esigenza di raccontare come il movimento, seppur dentro le pareti di una casa o appena fuori in un giardino, continua ad essere la nostra possibilità di comunicare”.

“Per noi – aggiungono – è anche un pretesto per ricercare, esplorare e creare qualcosa che abbia la forza di arrivare dove, al momento, non ci è concesso”.

“Casa che diventa una gabbia ma anche una protezione, un luogo sicuro, dove Attendere… per tornare prima o poi allo scorrere fluente di spazio e tempo, nell’intrecciarsi mai prevedibile delle nostre vite”.

“Un progetto dove i ragazzi e performers dei corsi avanzati di modern e contemporaneo del PAQ Center hanno liberamente messo dentro emozioni e sensazioni, trasformandole in movimento”, concludono.

Link al video del Paq Center

Musica: Home di Aurora

Performers: Cinque Alice – Colaianni Maria Chiara – D’Addario Ilaria – De Silvestro Benedetta – Di Nicola Chiara – Flati Irene – Giuliani Diletta – Grimaldi Ludovica – Kapllani Arnela – Lazzaro Federica – Neri Lara – Sebastiani Erika – Sebastiani Giorgia – Tacconella Giorgio – Trigliozzi Gaia – Vasquez Simone.

#ioballoacasa

#timuoviseiarte

#paqcenterhomedition