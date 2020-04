Coronavirus, la TARI slitta di tre mesi

L’AQUILA – Il sindaco Pierluigi Biondi ha annuciato che gli uffici sono al lavoro per una delibera che disponga il differimento dei pagamenti TARI al 30 settembre.

Il Settore Tributi sta lavorando a una delibera per differire i termini dei pagamenti TARI fino al 30 settembre, mentre attualmente si pagano a giugno. Il differimento di tre mesi della TARI è stato annunciato dal sindaco Pierluigi Biondi nel consueto punto stampa, al termine dell’incontro tenutosi in videoconferenza con le attività commerciali cittadine. Come sottolineato dal sindaco nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato anche il vicesindaco con delega al Commercio, Raffaele Daniele, e l’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio, è emersa tutta la drammaticità del momento per la categoria dei commercianti, con i temi relativi ai problemi di liquidità e ai tributi locali, per i quali è stato annunciato lo slittamento della TARI, “in attesa di verificare i provvedimenti da parte del Governo relativamente alla possibilità di azzerare i tributi per le attività chiuse a causa dell’emergenza”. Per quanto riguarda invece l’IMU restano fermi i vincoli previsti dalle norme, cone le scadenze a giugno e dicembre.

Il sindaco ha anche rinnovato l’appello ai proprietari dei locali, almeno a quelli che non “vivono” strettamente degli affitti, a valutare sospensioni e riduzioni.

Per quanto riguarda i controlli, nella giornata di ieri sono state controllate 188 persone e 62 attività commerciali; nessuna denuncia.

Il punto stampa