Coronavirus, buoni benzina Sodifa per il personale del G8

Buoni benzina per tutto il personale del G8 dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, impegnati in questi giorni di emergenza a causa del Coronavirus.

I buoni benzina sono stati donati al personale del G8 da Dino Di Fabio, proprietario delle stazioni di servizio presenti in città Sodifa Centro gas.

Questa mattina Dino Di Fabio ha consegnato i buoni benzina al G8 del San Salvatore, alla presenza del primario di Rianimazione Franco Marinangeli e della dottoressa Giovanna Micolucci.

“Un gesto simbolico e di solidarietà – spiega Dino Di Fabio al Capoluogo – per incoraggiare, ma soprattutto ringraziare tutto il comparto presente al G8 all’Aquila. Persone che stanno dando l’anima e il cuore per uscire dall’emergenza Coronavirus. Angeli senza ali e veri eroi che mettono ogni giorno repentaglio la propria salute per salvare altre vite umane”.

“Il Coronavirus può insegnarci qualcosa partendo anche dall’esempio di chi sta lavorando al G8 come negli ospedali di tutta Italia: donare qualcosa, anche un simbolo, per aiutare chi in questo momento lotta e soffre”, conclude.