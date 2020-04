Antenne nei cimiteri: la proposta

La consigliera comunale della Lega Laura Cucchiarella chiede la modifica del Piano comunale per prevedere installazioni di antenne all’interno dei cimiteri.

“Sono state molte le richieste di chiarimenti pervenute alla mia attenzione da parte di diversi cittadini della frazione di Bagno, in merito alla notizia dell’istallazione di una antenna per la telefonia mobile su un terreno ricadente all’interno della frazione stessa”. Così la consigliera della Lega, Laura Cucchiarella, che sottolinea: “Tengo a precisare che è stato avviato l’iter burocratico finalizzato alla realizzazione di opere atte all’installazione dell’antenna, su legittima richiesta di una nota compagnia telefonica nazionale, che dovrebbe sorgere su un terreno privato”. Al di là del caso specifico, inoltre, la consigliera avanza alcune considerazioni sul piano antenne.

“Fermo restando che dovranno essere recepiti in maniera favorevole tutti i pareri di legge, – prosegue Laura Cucchiarella – è corretto prendere atto della necessità di aggiornare il piano antenne del Comune dell’Aquila, strumento secondo il quale vengono stabilite le priorità per collocare questi impianti. Il regolamento vigente prevede che prima di ogni altra cosa si valuti la disponibilità di terreni di proprietà comunale. Sottolineando che nel vecchio strumento non sono previsti i cimiteri, l’unico sito individuabile nella nostra frazione, di proprietà del Comune, è l’insediamento MAP di Bagno, evidentemente non sfruttabile, anche perché in una zona che non soddisfa le necessità del richiedente. Sono però dell’opinione che i cimiteri potrebbero ospitare tali impianti mantenendo un prospetto architettonico che non contrasti col luogo, tanto più perché, di norma, si trovano ad una distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. Proprio sulla scorta di questa e altre considerazioni legate alla sicurezza e al decoro del territorio, sono a disposizione per affrontare con l’assessore Raffaele Daniele la cruciale questione del piano antenne, affinché si vada in questa direzione su tutto il territorio comunale”.