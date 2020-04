Allarme legionella al Progetto Case di Coppito

Un caso di legionella ha messo in allarme gli inquilini del Progetto case di Coppito.

Adesso, il Comune dell’Aquila provvederà a sanificare il Progetto Case.

Nei giorni scorsi, un uomo residente al progetto Case, aveva manifestato dei sintomi tra l’atro riconducibili al Coronavirus. Dopo gli esami del caso si è scoperto che era positivo al batterio della legionella.

E si era temuto il peggio tanto che alcuni residenti hanno riferito di aver visto personale sanitario vestito con tute di protezione e altri dispositivi recarsi a Coppito 3 nella casa dell’uomo che è stato poi ricoverato.

La legionella, che sarebbe arrivata al Progetto Case tramite l’acqua delle condutture, non è meno pericolosa del Coronavirus e non va assolutamente sottovalutata.

I sintomi possono essere facilmente confusi con il Coronavirus dal momento che riguardano le vie respiratorie.

Intanto, un cartello apparso ieri fuori il condominio del Case interessato ha avvisato i condomini che sarebbe partito, come in effetti è avvenuto, un nuovo ciclo di sanificazione dell’impianto idrico sanitario.

In questi giorni quindi i condomini del Case non possono usare l’acqua calda per uso igienico sanitario e questo fino a successiva comunicazione prevista per il giorno 20, quando la Asl farà dei controlli e un nuovo prelievo per verificare che si tutto a posto.

Come riporta Il Messaggero, il focolaio di legionella è stato individuato nella tubatura di un solo appartamento, nelle condutture dell’acqua.

Il Comune dell’Aquila, a quel punto ha deciso di intervenire sulla piastra nella sua totalità con un intervento distinto in diverse fasi.