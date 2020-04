L’Aquila – Venerdì tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino e cieli generalmente poco nuvolosi al pomeriggio. Qualche nube anche nelle ore serali sempre però senza fenomeni da segnalare. Temperature comprese tra +3 °C e +18°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno in mattinata su tutta la regione, qualche nube al pomeriggio specie sui settori interni. In serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi.

In Italia giornata dai connotati tipicamente primaverili con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal mattino per nubi alte e stratificate in transito e precipitazioni assenti.

Tempo stabile fin dal primo mattino ma con nubi in transito in Toscana, qualche velatura nel cielo anche sulle altre regioni. Innocue nubi alte e stratificate in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto. Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino.Da segnalare soltanto qualche nube alta e stratificata sulla Sardegna.

Temperature in generale aumento.

(Centro Meteo Italiano)