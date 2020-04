Covid, attività industriali e commerciali: cosa cambia l’ultimo decreto

Attività industriali e commerciali, cosa cambia con il Dpcm del 10 aprile 2020. Informazioni utili su aperture e sospensioni. I dettagli foniti dalla Prefettura dell’Aquila.

Per effetto del Dpcm 10/04/2020 sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto stesso e nei commi 4 e 5 dell’art. 2: per queste attività non deve essere effettuata alcuna comunicazione.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto, le seguenti attività: quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3; che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale; che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti e dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Inoltre, per le attività produttive sospese, previa comunicazione, è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione ed è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti e la ricezione in magazzino di beni e finiture.

Si precisa che le imprese che hanno già inviato le comunicazioni ai sensi del Dpcm 22/3/2020 non dovranno ripresentare un’altra comunicazione, salvo che non intendano estendere le proprie attività a filiere che fanno capo ai codici Ateco indicati nell’allegato 3 del Dpcm 10/4/2020, prima non previsti. I modelli sono scaricabili dal sito della Prefettura dell’Aquila, sezione Emergenza Coronavirus Covid-19, e dovranno essere indirizzati esclusivamente all’indirizzo pec protocollo.prefaq@pec.interno.it avendo cura di indicare nell’oggetto “DPCM 10 aprile 2020 comunicazione attività”.