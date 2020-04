Coronavirus, riaprono gli uffici postali delle frazioni

Riaprono gli uffici postali delle frazioni dell’Aquila. Tutti gli aggiornamenti del punto stampa del sindaco Biondi.

L’AQUILA – “Buona notizia” durante il punto stampa del sindaco Pierluigi Biondi, che ha annunciato che – a seguito dell’istanza del 2 aprile – il direttore provinciale di Poste italiane ha comunicato che gli uffici di Arischia, Bagno, Camarda, Roio Onna e Monticchio verranno riaperti secondo modalità, orari e giorni che verranno comunicati da poste italiane nelle prossime ore.

Nell’appuntamento odierno, il sindaco ha anche annunciato che sono state 1799 le domande pervenute per l’assegnazione dei buoni spesa. Da questa mattina sono in corso le verifiche che porteranno a stilare la graduatoria. “Non recatevi negli uffici comunali – ha raccomandato Biondi – la consegna dei buoni avverrà direttamente ai cittadini secondo modalità che verranno comunicate”.

Il sindaco ha anche annunciato che sono in pagamento le somme spettanti ai 260 nuclei familiari, corrispondenti ad oltre 800 cittadini, che hanno formulato domanda per l’accesso ai contributi economici di sostegno al reddito per l’annualità 2019. “Si tratta di richieste presentate da famiglie che sono risultate immediatamente idonee a seguito dell’istruttoria eseguita dagli uffici preposti – hanno precisato Biondi e l’assessore Bignotti – per un totale di circa 171mila euro”. Le famiglie potranno beneficiare di un sostegno economico variabile dai 400,00 euro previsti per i nuclei composti da una sola persona, sino ai 1.000,00 euro per quelli con più di 5 componenti. I beneficiari saranno contattati telefonicamente dal personale dei servizi sociali del Comune, che comunicherà a ciascuno di essi il punteggio assegnato alla domanda prodotta ed il contributo concesso, oltre che ogni altra informazione ritenuta utile.

Per quanto riguarda i controlli, nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile 2020, in ossequio alle disposizioni

relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 996 controlli personali, con 46 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020, 1 persona denunciata per altri reati e 431 attività o esercizi commerciali controllati.