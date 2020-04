Coronavirus, iniziano i controlli nelle residenze per anziani a L’Aquila

L’AQUILA – Ispezioni della Asl nelle residenze per anziani dell’Aquila. Verifiche sulle disposizioni contro il Coronavirus.

Sono iniziati i controlli della Asl all’Aquila, al fine di verificazione l’applicazione delle misure a contenimento del Coronavirus. Una delle prime ispezionate, è stata la residenza protetta in via Duca degli Abruzzo, dove i controlli hanno potuto riscontrare la presenza di camere singole e doppie, 16 unità di personale e un medico del lavoro, responsabile della struttura. Gli ospiti, essendo autosufficienti, fanno riferimento al proprio medico curante.

Come sottolineano i responsabili della residenza protetta, la struttura è stata chiusa al pubblico e alle visite dai primi di marzo, non senza polemiche da parte di alcuni parenti, come d’altra parte accaduto in tutta Italia, dopo le disposizioni di chiusura per contenere il contagio da Coronavirus. “Il personale – spiegano dalla struttura – è stato immediatamente dotato di dispositivi di protezione individuale FFP2. La residenza dispone di un refettorio dove gli ospiti mangiavano tutti insieme, prima dell’emergenza, mentre ora su 2 turni distinti. Sala tv dove gli ospiti trascorrono alcuni momenti della giornata è la sala congressi dell’ex hotel, che aveva 250 posti a sedere, quindi distanziamento viene mantenuto”.

Nello specifico, la Asl ha accertato al momento dell’ispezione la presenza di 8 dipendenti e una 50ina di ospiti, riscontrando, come da verbale che siamo riusciti a consultare, la pulizia e la sanificazione della struttura, nonché le dotazioni di dpi e presenza di dispenser di disinfettanti. Nello stesso verbale è stato disposto l’allontanamento di alcuni letti nelle stanze doppie, per aumentare la distanza tra gli ospiti.

Le ispezioni della Asl proseguiranno su tutto il territorio.