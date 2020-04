Cambio gomme, c’è la proroga

C’è tempo fino al 15 maggio per effettuare il cambio gomme alle auto.

La circolare della Motorizzazione civile 1049/2014 concede un ulteriore mese di tempo, rispetto alla scadenza del 15 aprile, cioè fino al 15 maggio, per effettuare il cambio gomme, da quelle invernali a quelle ordinarie: “Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso … di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio anche con indice di velocità Q”.

Nessun problema, quindi, per gli automobilisti impossibilitati a muoversi per le restrizioni per arginare il Coronavirus. Il lockdown, infatti, dovrebbe terminare il 3 maggio, ma comunque in caso di ulteriore proroga delle misure restrittive, anche il Ministero dei trasporti interverrà per prorogare ulteriormente la data del 15 maggio.