Tutti in piedi sul divano, la dottoressa Nicoletta c’è!

Dopo Vale46, c’è una nuova dottoressa da 110 e lode. Nicoletta Manes ha conseguito, questa mattina, dalla sua casa di Portocannone (Termoli), la Laurea in Farmacia.

Un traguardo atteso e movimentato dagli ultimi avvenimenti legati al Covid-19. Come non bastassero le peripezie che uno studente affronta negli anni universitari, i laureandi ai tempi del Coronavirus, infatti, discutono la tesi a casa, davanti ad un Pc, in diretta streaming.

Con la propria famiglia vicina, unica spettatrice, tra le pareti rassicuranti di casa, ma lontani dal Campus che li ha accolti esame dopo esame.

Nicoletta Manes, studentessa dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, ha conseguito la Laurea in Farmacia e lo ha fatto nel migliore dei modi. 110 e lode e Menzione d’onore per lei, che ha fatto dell’impegno e della costanza nello studio il mantra nel suo percorso accademico. Con il coronamento di un piccolo grande sogno, oggi decorato da una coroncina d’alloro, immortalata su una scrivania di casa.

Del resto, per la dottoressa Nicoletta – grandissima fan del dottore più famoso d’Italia, il Rossi laureato in Motociclismo – ci sarà tempo per festeggiare come si deve. Perché lo merita e perché è giusto. Intanto tutti in piedi sul divano. La mamma, il papà, la sorella Francesca: perché Nicoletta inizia da oggi un nuovo cammino. Quello di una carriera che le auguriamo possa aprirle tutte le porte che desidera.

Auguri Nicoletta!