L’Aquila – Giovedì ampie schiarite nel corso delle ore mattutine, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi; tempo asciutto in serata sempre però con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +2 °C e +16°C.

In Abruzzo giornata di bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il territorio; qualche nube nelle ore pomeridiane sulle zone interne. In serata i cieli saranno sempre poco nuvolosi con tempo asciutto.

In Italia nuvolosità medio-alta in transito per tutto l’arco della giornata ma senza dare luogo a fenomeni di particolare rilievo. Ampie schiarite al Nord Ovest in serata. Bel tempo e sole prevalente con cieli generalmente sereni al mattino. Qualche velatura in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto. Molte nubi sulla Sardegna specie nella prima parte di giornata ma senza fenomeni, bel tempo altrove. Innocue nubi su Puglia e Molise in serata ma sempre con tempo asciutto.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in generale

aumento.

(Centro Meteo Italiano)