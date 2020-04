L’Aquila 1927, si lavora: importanti novità annunciate dalla società

In ragione dell’impasse delle ultime settimane e dell’incognita sul finale di stagione, L’Aquila 1927 riprende a lavorare per garantirsi un futuro roseo, sulle orme di quanto fatto durante l’attuale campionato.

L’Aquila 1927 spinge sull’acceleratore nonostante il blocco generale imposto allo sport e al calcio. Bisognerà capire come si concluderà l’attuale stagione. La dirigenza fa sapere che sarà sua indiscussa priorità far sì che quanto fatto, dentro e fuori dal campo, non vada perso. Il sacrificio gestionale ed economico non può essere reso vano. Allo stesso tempo il dominio della squadra e la classifica pronta ad emettere il suo verdetto dovranno essere riconosciuti. Il dialogo fra istituzioni è ancora in corso e non esiste, al momento, una via certa. In attesa di capire cosa ne sarà di questo campionato, la società del Gran Sasso mette in serie iniziative e progetti ambiziosi per garantire alla sua tifoseria un impegno serio e duraturo.