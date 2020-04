Coronavirus, Lega: “Bonus Cultura per l’acquisto di tablet e pc”

La richiesta della Lega Giovani sulla disciplina dell’utilizzo del Bonus Cultura.

La Lega Giovani alza la voce sulle restrizioni legate al Bonus Cultura, in ragione delle esigenze degli studenti nel pieno dell’emergenza Coronavirus. La polemica monta sull’impossibilità di destinare il bonus dei 500 euro all’acquisto di dispositivi elettronici quali tablet e pc, strumenti fondamentali in questa fase di emergenza per supportare la didattica a distanza. Non tutti gli studenti dispongono di apparecchiature idonee al proseguo dell’anno scolastico da remoto.

“Non si può più attendere: sollecitiamo ancora una volta il Governo – scrivono in una nota i leghisti Alessandro Maccarone, Coordinatore Universitari del Centro Italia, ed Andrea Costantini, Coordinatore della Provincia dell’Aquila – affinché estenda il Bonus Cultura 18app a tablet e personal computer per rendere accessibile a tutti la didattica a distanza. Già lo scorso 21 marzo abbiamo presentato la proposta attraverso il lavoro dell’On. Luca Toccalini, ma fino ad ora il Governo ha completamente ignorato le richieste di studenti, docenti e dirigenti scolastici. Estendere il Bonus non prevede oneri maggiori per le finanze pubbliche e rappresenta un modo alternativo ed utile di impegnare le risorse a disposizione dei neomaggiorenni, vista la chiusura di cinema, musei e teatri. I fondi destinati dal Governo agli istituti per dare in comodato d’uso i dispositivi alle famiglie meno abbienti non sono purtroppo sufficienti: l’estensione di 18app costituisce un ulteriore strumento per garantire pienamente il diritto allo studio”.