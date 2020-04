Regione Abruzzo, ecco quanto spendono i gruppi consiliari

La Corte dei Conti certifica la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l’anno 2019, ecco quanto hanno speso.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha preso atto della dichiarazione di regolarità della Corte dei Conti sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’anno 2019. L’analisi ha riguardato anche i gruppi esistenti in Consiglio nei primi mesi dello scorso anno, facenti parte della decima legislatura. Nessuna eccezione quindi sulla gestione economica delle formazioni politiche dell’Assemblea regionale che confermano una prassi consolidata di trasparenza e corretto utilizzo dei fondi. L’Ufficio di Presidenza, visto il documento positivo della Corte dei Conti, ha dato il via libera alla pubblicazione dei rendiconti dei Gruppi nella sezione dedicata del sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Regione Abruzzo, le spese dei gruppi consiliari di maggioranza.

Per quanto riguarda la Lega Abruzzo, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 265.397,69 di cui 235.750,15 di spese di personale e 29.647,54 di spese di funzionamento.

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 38.761,66 di cui 24.741,46 di spese di personale e 14.020,20 di spese di funzionamento.

Per quanto riguarda Forza Italia, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 35.148,53 di cui 20.307,89 di spese di personale e 14.840,64 di spese di funzionamento.

Per quanto riguarda Azione Politica, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 17.395,10 di cui 17.097,71 di spese di personale e 297,39 di spese di funzionamento.

Per quanto riguarda UDC-DC, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 15.090,44 di cui 12.969,63 di spese di personale e 2.120,81 di spese di funzionamento.

Regione Abruzzo, le spese dei gruppi consiliari di opposizione.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 74.167,52 di cui 55.425,74 di spese di personale e 18.741,78 di spese di funzionamento.

Per quanto riguarda il Partito Democratico, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 65.306,34 di cui 56.015,45 di spese di personale e 9.290,89 di spese di funzionamento.

Per quanto riguarda Legnini Presidente, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 65.306,34 di cui 56.015,45 di spese di personale e 9.290,89 di spese di funzionamento.

Per quanto riguarda Abruzzo in Comune, i fondi finali totali al 31 dicembre 2019 ammontano a 40.448,93 di cui 36.049,73 di spese di personale e 4.399,20 di spese di funzionamento.