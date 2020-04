Pascoli di uso civico a L’Aquila: l’avviso per la concessione

L’Aquila, pubblicato l’avviso per la concessione dei pascoli di uso civico.

Il settore Ambiente e Protezione civile del Comune dell’Aquila rende noto che è stato pubblicato l’avviso relativo alla concessione dei pascoli di uso civico riguardanti il demanio dell’Aquila capoluogo.

L’avviso, contenente i requisiti e le modalità per presentare la domanda, è pubblicato nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione del sito internet del Comune, a questo indirizzo . Nella stessa pagina web sono reperibili anche l’elenco particellare dei terreni interessati e il modulo per presentare la richiesta, i cui termini sono stati fissati al 24 aprile.

“Come avevo già preannunciato qualche giorno fa – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – l’iter di quest’anno è stato definito sulla base della nuova norma “etica” approvata in Consiglio Regionale, così come definita dal vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, della Lega, Emanuele Imprudente, che ha totalmente rivisto l’impianto normativo di utilizzo dei pascoli su terreni di uso civico, dando priorità di assegnazione a chi vive e da sempre lavora sul territorio”.

“Ed è proprio in tal senso – ha concluso Taranta – che anche l’amministrazione comunale ha lavorato in questi giorni, in pieno accordo con le Asbuc e le aziende zootecniche locali, per garantire, con la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi, la priorità di assegnazione dei pascoli agli allevatori e alle aziende locali”.