Negozio di alimentari aperto a Pasquetta, scatta la sospensione

Facevano spesa all’interno di un negozio di generi alimentari ad Avezzano, tranquillamente aperto, nel giorno di Pasquetta. Chiusa l’attività e multati i clienti, che avevano lasciato il proprio domicilio senza giustificato motivo.

Nella giornata di ieri, il personale della sezione Volanti del Commissariato di Polizia di Stato di Avezzano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di L’Aquila, per verificare il rispetto delle prescrizioni per contrastare il diffondersi dell’epidemia del virus Covid 19 e intensificati in occasione delle festività Pasquali, ha accertato l’apertura di un esercizio commerciale di generi alimentari, con all’interno dei clienti intenti all’acquisto di prodotti.

A tutti i presenti, di nazionalità rumena, come previsto dall’art. 4 del decreto legge nr. 19 del 25 marzo 2020, è stata contestata la violazione di cui all’art. 1 comma 2 lettera A, per aver lasciato il proprio domicilio senza giustificato e valido motivo, che prevede una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

L’attività commerciale, situata nella zona nord della cittadina marsicana, è stata immediatamente chiusa con provvedimento temporaneo di sospensione per 5 giorni della licenza, per non aver rispettato la chiusura nel giorno festivo, come disposto dal Presidente della Giunta Regionale con ordinanza nr.26 del 7 aprile 2020, a cui è stata segnalata l’inosservanza per i successivi provvedimenti amministrativi.

Coronavirus, i controlli dei Carabinieri nella Settimana Santa

La Settimana Santa, momento particolarmente sentito dalla popolazione credente, si è appena conclusa ma anche in questo momento della fase emergenziale i Carabinieri hanno messo in atto un massiccio dispositivo di controllo del territorio, volto proprio ad assicurare il rispetto dei limiti governativi imposti per arginare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.

I controlli sono stati ancora più efficaci grazie all’impiego su strada di pattuglie di Carabinieri motociclisti e l’utilizzo di un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti che dall’alto ha sorvegliato il territorio.

In questa settimana sono state messe in campo circa 300 pattuglie che hanno controllato oltre 600 persone. 400 circa i veicoli controllati. Nella circostanza sono state sanzionate circa 30 persone, evidente segnale che dimostra da un lato la disciplina dei cittadini marsicani dall’altro il fattore deterrente della presenza dell’Arma. Circa una quarantina sono stati i controlli effettuati presso gli esercizi pubblici e commerciali che hanno tutti rispettato chiusure e limitazioni.

Sul fronte delle attività investigative, inoltre, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria otto persone per la commissione di reati che vanno dall’evasione, al furto, alla ricettazione ai maltrattamenti in famiglia.

I controlli dell’Arma dei Carabinieri nella Marsica continueranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni.