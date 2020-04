Emergenza Poesia, sprecare la vita

Lamentele infime e triviali,

costantemente ripetute,

possono far ammattire un santo,

per tacere di un bravo ragazzo

qualunque ( me)

e il peggio è che chi

si lamenta

nemmeno si accorge di farlo

a meno che non glielo dici

e perfino se glielo dici

non ci crede.

E così non si conclude

niente

ed è solo un altro giorno

sprecato,

preso a calci,

mutilato

mentre il Buddha

siede nell’angolo

e sorride.

“Sprecare la vita”, Charles Bukowski

Nei suoi scritti l’autore di origini tedesche Charles Bukowski riesce a tratteggiare sapientemente l’umanità, a cui riserva spesso descrizioni e attitudini di certo non lusinghiere. La forza dello scrittore però risiede proprio in questo: nel cogliere l’umanità senza filtri, senza nobilitarla. Nelle sue pagine troviamo gli emarginati, i reietti, gli ultimi della società e le loro caratteristiche, le loro azioni, le loro abitudini. Come in questa poesia, in cui si riporta uno scenario di lagnanza generale a cui oggi non possiamo assistere di persona, ma ritroviamo dilagante sulle piattaforme e sui networks. La lamentela, la doglianza è diventata odiosa abitudine quotidiana. Contro il governo, contro i politici, contro i runner, contro chi canta, contro chi legge poesie, contro chi prova a fare un’informazione corretta. La lagnanza a lungo andare cambia le nostre sinapsi, cerchiamo di non “Sprecare la vita”.