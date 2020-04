Covid19 e Hotel Cristallo, i pazienti sono ancora abbandonati

“Non hanno panni puliti, medicine e il cibo continua ad essere scadente: la loro situazione è molto precaria”. Questa la nuova denuncia che proviene dalla cugina di uno dei pazienti risultati positivi al Covid19 e trasferiti all’Hotel Cristallo.

L’Hotel Cristallo, messo a disposizione della Protezione Civile dal Comune dell’Aquila per far fronte all’emergenza Coronavirus/Covid19, continua ad essere al centro di denunce.

Nella struttura attualmente ci sono 14 persone. A parlare al Capoluogo è Anna Di Rocco, aquilana e parente di due persone trasferite all’Hotel Cristallo già da diversi giorni.

I pazienti sono stati trasferiti all’Hotel Cristallo per completare “l’iter” dopo la fase critica del Coronavirus. Trascorreranno nella struttura tutto un periodo che finirà, da un punto di vista clinico, soltanto ad avvenuta negativizzazione.

I parenti della donna che, aveva già contattato nei giorni scorsi il Capoluogo e segnalato la situazione, hanno anche perso la madre che aveva contratto il Coronavirus.

Anna Di Rocco continua la sua battaglia, “affinché i miei parenti possano avere una situazione dignitosa. È un’autentica vergogna, i pasti continuano a essere scadenti, la colazione viene lasciata il giorno prima, uno di loro aveva anche la febbre e mi ha riferito che gli hanno lasciato gli antibiotici fuori e lui è dovuto uscire per prenderseli!”, spiega Anna al Capoluogo.

“Sono veramente preoccupata, da quello che mi hanno riferito, fuori l’Hotel non c’è nemmeno un’ambulanza, non sappiamo gli effetti di una eventuale ricaduta, se dovessero sentirsi male, come verranno assistiti?”.

“Mi dispiace tantissimo che venga fuori questo lato della nostra regione. Io sono dell’idea che è meglio fare un passo indietro piuttosto che farne uno ed non essere in grado di gestirlo. Non sputo nel piatto in cui ho mangiato ma semplicemente faccio in modo che non ci sputino gli altri… Abbiamo medici e infermieri che stanno dando l’anima al G8. E poi ci perdiamo alla fase finale, la più decisiva per il paziente colpito dal Coronavirus. Il paziente già psicologicamente non sta bene dopo aver visto la morte in faccia“, dice Anna.

“All’Hotel Cristallo – continua – c’è una totale mancanza di soccorsi, non c’è un medico o l’ambulanza. Stiamo parlando di esseri umani se qualcuno si sente male chi chiama? Chi potrà aiutarli se non hanno nemmeno la cosa più banale, cioè una macchinetta per misurare la pressione?”.

“Dovrebbero stare tutti chiusi in camera ed invece no, devono scendere per provvedere a loro stessi. Non dimentichiamo che il Coronavirus non fa sconti a nessuno: potrebbe capitare anche a noi… I soldi dallo Stato ci sono, in che modo e criterio vengono usati?”, conclude.

Le polemiche intorno alla gestione dei pazienti nell’Hotel Cristallo sono iniziate già il giorno dopo i primi i trasferimenti.

Infatti, era giunta una segnalazione da parte di mamma e figlia di Collarmele, che avevano sottolineato come, una volta trasferite nella struttura fredda, fossero state completamente dimenticate.

In quel caso il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi aveva sottolineato che “la gestione della struttura è in capo alla Protezione Civile Regionale, che a sua volta ha un accordo con la Asl1 per l’erogazione di questi servizi. A noi è stato chiesto unicamente di provvedere alla sanificazione degli ambienti, che il Comune dell’Aquila ha effettuato. Tutto ciò che compete la ristorazione e altri servizi è a carico della Protezione Civile”.

Silvio Liberatore, responsabile del Servizio Emergenze della Protezione Civile regionale, aveva precisato dopo i primi trasferimenti e le prime denunce, come si fosse trattato di “un disservizio dovuto all’urgenza con cui quattro pazienti sono stati trasferiti dal Reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore. Purtroppo l’urgenza con cui la Asl ha trasferito i pazienti ha superato in velocità la parte burocratica, ovvero l’estensione dei servizi di vitto e di pulizia affidati alla Asl, anche per quanto concerne l’Hotel Cristallo”.