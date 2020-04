Coronavirus, spiagge chiuse e orti “aperti”

Ordinanza del presidente Marsilio: consentita la manutenzione di orti, vigneti e ortofrutticole in genere”.

Stabilimenti balneari chiusi, orti “aperti”. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ieri sera ha firmato l’ordinanza n° 36, con la quale si dispone la chiusura al pubblico dei parchi acquatici e degli stabilimenti balneari della regione; è permessa comunque l’attività di manutenzione da parte del personale addetto. Qualche concessione in più per l’agricoltura: consentita la manutenzione degli orti.

Da oggi, infatti, come prevede la stessa ordinanza, è consentita l’attività di manutenzione di aree pubbliche e private, compresi orti, vigneti e ortofrutticole in genere. Nel provvedimento viene specificato che l’attività è consentita per interventi urgenti, anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus. L’annuncio in una nota del vice presidente di Giunta con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente: “L’ordinanza è stata firmata nella giornata di ieri dal presidente Marsilio di intesa con la giunta”.