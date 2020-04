Coronavirus, 1400 domande per i buoni spesa

L’AQUILA -Il punto stampa del sindaco Biondi sull’emergenza Coronavirus.

I punti salienti dell’ultimo Dpcm Coronavirus nel punto stampa di oggi con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha anche ricordato che a mezzanotte del 15 aprile scadranno i termini per le domande di accesso ai buoni spesa. Ad oggi sono 1400 le domande pervenute. “Nel frattempo – ha rimarcato BBiondi – con la rete di solidarietà attivata a livello comunale sono stati consegnati oltre 450 pacchi solidali, frutto di donazioni, secondo le richieste pervenute al numero verde comunale e attraverso le segnalazioni dalla stessa rete, con parroci e associazioni.

Per quanto riguarda i controlli, nei giorni di Pasqua e Pasquetta nella città dell’Aquila la Polizia municipale ha controllato 100 persone, sanzionandone 5. Dall’inizio dell’emergenza sono state controllate circa 4mila persone, 46 le persone denunciate.

In tutta la provincia, tra Pasqua e Pasquetta effettuati circa 2mila controlli e 150 persone sanzionate. In particolare, nella giornata di Pasqua in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato 1269 controlli personali, con 74 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020 e 191 attività o esercizi commerciali controllati. Nella giornata di Pasquetta sono stati effettuati 810 controlli personali, con 80 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020 e 213 attività o esercizi commerciali controllati.

Il punto stampa di oggi