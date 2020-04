San Demetrio, colombe alla CRI, Ulizio: “Un augurio di speranza”

Colombe pasquali delle Sorelle Nurzia alla CRI di San Demetrio. Il ringraziamento del consigliere comunale Simone Ulizio.

Esprimo un sentito ringraziamento, con profondo senso di gratitudine a mio nome e interpretando il sentimento diffuso di tutta la comunità di San Demetrio, all’amministratore dell’azienda Sorelle Nurzia Carlo Farroni, per aver condiviso la mia proposta di donare colombe pasquali alla CRI di San Demetrio che sta provvedendo a distribuirle agli over 70.

L’azienda Sorelle Nurzia, in questo momento di difficoltà per molte famiglie, dopo aver consegnato agli operatori sanitari del San Salvatore i propri prodotti, ha deciso di sostenere, con questa iniziativa, la nostra comunità, per accompagnare la permanenza forzata a casa e alleviare, con un minimo di dolcezza, giorni complicati per tutti, in occasione della Pasqua.

Proprio questi gesti così simbolici vogliono provare a diffondere un messaggio etico e costruttivo tra le persone. Con la colomba, simbolo di pace, di speranza, di senso di comunità, giungano a tutti gli auguri per la Santa Pasqua 2020.

In un periodo così particolare, siamo isolati nelle abitazioni, ma uniti in un grande dolore globale.

Storie e sentimenti personali incontrano storie e speranze collettive. Il futuro che ci attende consenta di creare una vera comunità solidale che sappia trasformare l’abbraccio simbolico di oggi nell’impegno che nessuno sarà dimenticato domani. Buona Pasqua