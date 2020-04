Pazienti Covid-19 abbandonati all’Hotel Cristallo: nuova denuncia

“Convalescenti ma abbandonati all’Hotel Cristallo”. Nuova segnalazione dalla struttura di Fonte Cerreto, che accoglie i pazienti trasferiti dagli ospedali aquilani, ancora positivi al Covid-19.

L’Hotel Cristallo messo a disposizione della Protezione Civile dal Comune dell’Aquila, per far fronte all’emergenza coronavirus, continua ad essere al centro di denunce.

Tra ieri pomeriggio e questa mattina l’arrivo di due pazienti, trasferiti dall’ospedale aquilano, per terminare il periodo di guarigione. Periodo che si ultima clinicamente soltanto ad avvenuta negativizzazione. Si tratta di due aquilani positivi al Covid-19: ora all’Hotel Cristallo. I due, entrambi sulla quarantina, hanno recentemente perso la propria madre, la quale aveva contratto il coronavirus.

Anna Di Rocco, cugina dei due pazienti, ha spiegato alla redazione del Capoluogo. «All’arrivo nella struttura sono stati tranquillizzati sulla situazione in Hotel: poi si sono ritrovati a dover pulire da soli le stanze affidate loro e ad avere latte freddo e qualche fetta biscottata per colazione. In questo modo vengono trattate persone in convalescenza da un virus pericoloso?».

«Ho già provveduto a segnalare via social quanto accaduto e ho contattato personalmente politici e rappresentanti del territorio. Non è il primo caso simile che avviene all’Hotel Cristallo e non è accettabile tutto questo», denuncia ancora Anna Di Rocco.

L’Hotel Cristallo si trova nuovamente al centro di polemiche. Già nel giorno dei primi trasferimenti era giunta una segnalazione da parte di mamma e figlia di Collarmele, che avevano sottolineato come, una volta trasferite nella struttura, fredda, fossero state completamente dimenticate.

In quel caso il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi aveva sottolineato che “la gestione della struttura è in capo alla Protezione Civile Regionale, che a sua volta ha un accordo con la Asl1 per l’erogazione di questi servizi. A noi è stato chiesto unicamente di provvedere alla sanificazione degli ambienti, che il Comune dell’Aquila ha effettuato. Tutto ciò che compete la ristorazione e altri servizi è a carico della Protezione Civile”.

Silvio Liberatore, responsabile del Servizio Emergenze della Protezione Civile regionale, aveva precisato, poi, come si fosse trattato di “un disservizio dovuto all’urgenza con cui quattro pazienti sono stati trasferiti nella serata di ieri dal Reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore. Purtroppo l’urgenza con cui la Asl ha trasferito i pazienti ha superato in velocità la parte burocratica, ovvero l’estensione dei servizi di vitto e di pulizia affidati alla Asl, anche per quanto concerne l’Hotel Cristallo”