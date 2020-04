Casentino, continuano le ricerche della donna scomparsa

Nessuna traccia di Gina, la 74enne scomparsa da Casentino, frazione di Sant’Eusanio Forconese dalla mattina di ieri. Continuano le ricerche.

Aggiornamento delle 17. È stata allertata la Prefettura dell’Aquila per la scomparsa della signora Gina, 74enne di Casentino. La donna si è allontana ieri dal Map in cui viveva, a fianco all’abitazione del fratello, e non è più tornata a casa.

L’elicottero ha battuto tutta la zona, senza rintracciare la donna. Ha continuato a sorvolare l’area fino alle 17. Ci si sta predisponendo per continuare le ricerche per tutta la notte. La signora è uscita con indosso solo una maglia, senza neanche un giubbotto.

Gina indossa un jeans blu scuro e una maglia verde. Al momento dell’allontanamento aveva in testa anche un berretto bianco.

Si sono attivate altre squadre dell’Unità Cinofila per coadiuvare le ricerche della dispersa. A breve è prevista anche l’attivazione di squadre per la bonifica a piedi. Impegnati nelle operazioni di ricerca i Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza e il CNSAS.

Questa mattina la nostra inviata sul posto, Roberta Galeotti, ha raccolto le dichiarazioni del personale impegnato in prima linea nelle operazioni di ricerca. Di seguito le interviste.

Casentino, donna scomparsa: chi ha visto Gina

La signora abita da sola nella frazione del Comune di Sant’Eusanio Forconese, in provincia dell’Aquila. Non è sposata e non ha figli. La sua abitazione si trova accanto a quella di suo fratello. È scomparsa alle 9,30 circa di venerdì 10 aprile.

La donna è una pensionata, lavorava alla Asl. È uscita di casa, dal suo Map di Casentino, ieri mattina dopo le ore 9, a piedi. La donna non guidava ormai da tempo.

L’ultimo avvistamento c’è stato alle 9,45 circa, all’altezza del bivio verso Fossa. Dopo si sono perse le tracce della 74enne di Casentino. A dare l’allarme il fratello. Le ricerche sono partite ieri sera dalle 19,30.

Gina è una camminatrice, quindi potrebbe anche essersi allontanata dai dintorni di Casentino. Le ricerche per tutta la notte sono state coadiuvate da Karijan, cane molecolare del Soccorso Alpino di Chieti. Ricerche andate avanti fino alle 4 del mattino e riprese in mattinata.

Casentino, donna scomparsa: le ricerche

Per le operazioni di ricerca si sono attivati i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Attive le unità cinofile di superficie e molecolare. Sul posto è arrivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco dotato di verricello. Nella notte, invece, sono stati utilizzati due droni, con le telecamere termiche: è stata sorvolata la zona, ma ancora non sono state individuate tracce. Si sta provando a ricostruire anche la rete di contatti della 74enne.