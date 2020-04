Avezzano, incidente in casa: muore l’imprenditore Luigi D’Agostino

Ha perso la vita mentre era uscito qualche minuto sul balcone, nel primo pomeriggio di oggi. È morto Luigi D’Agostino.

Alla vigilia della Santa Pasqua Avezzano piange Luigi D’Agostino, morto per un tragico incidente.

Aveva 81 anni il noto imprenditore marsicano, molto conosciuto in virtù della sua storia attività nel mondo della vendita dell’arredamento. D’Agostino era uscito fuori, sul balcone della sua abitazione: sembra volesse prendere un po’ d’aria in questo delicato periodo di quarantena.

Per ragioni ancora da chiarire – dalle prime informazioni circolate – a causa di un giramento di testa, ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente. Immediata la richiesta dei soccorsi. Per D’Agostino, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuto il personale della Polizia del Commissariato di Avezzano, per i rilievi del caso.