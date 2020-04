Tanti auguri Melissa!

Tanti tanti auguri amore mio, soprattutto in questo momento così delicato tu mi sei sempre vicino. Senza di te non saprei proprio cosa fare. So che stai soffrendo senza il tuo corso di Zumba ma presto tornerà tutto alla normalità e potrai finalmente continuare con la tua passione.

Un abbraccio dal tuo Diego e tanti baci dai nostri cuccioli