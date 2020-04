Tanti auguri a Tiziana Del Beato

Tanti auguri di buon compleanno a Tiziana Del Beato!

Auguri solo virtuali per ora al consigliere comunale aquilano Tiziana Del Beato che taglia il traguardo del mezzo secolo.

La grande festa per il suo compleanno è rimandata a tempi migliori: ma, a casa come tutti per via dell’emergenza Coronavirus, delizierà sicuramente i palati della sua famiglia con uno dei suoi meravigliosi dolci che posta spesso sul suo profilo Facebook. Famosa è la sua crostata con la glassa di cioccolato Lindt a specchio.

Non solo impegno politico per Tiziana e lavorativo presso il Cnr, ma anche una grande passione per la cucina.

In attesa di poter festeggiare “dal vivo”, tanti auguri a Tiziana da Roberta, David e dalla redazione del Capoluogo.