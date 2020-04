Pasqua 2020, la processione del Venerdì santo in diretta sul Capoluogo

Come per la Via Crucis diocesana, Il Capoluogo trasmetterà in diretta sul sito www.ilcapoluogo.it la processione del Venerdì santo in programma per oggi.

La processione del Venerdì Santo “In Passione et Morte Domini” sarà in diretta alle 15 dalla Basilica di San Bernardino.

La processione è una delle celebrazioni più suggestive del periodo pasquale con la quale si ripercorre il percorso doloroso che fece Cristo fino al monte Golgota dove venne crocifisso.

La Processione del Venerdì Santo all’Aquila è stata da sempre una celebrazione molto suggestiva anche per il suo valore artistico, l’artista abruzzese Remo Brindisi a partire dal 1954 realizzò 14 simulacri per la processione del Venerdì santo.

Quest’anno anche la Processione del Venerdì Santo, come per le altre celebrazioni pasquali, sarà a porte chiuse per via dell’emergenza Coronavirus in corso.

Le celebrazioni dedicate alla Settimana Santa sono tutte presiedute dal Cardinale Arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi.

Come per La Via Crucis anche la processione del Venerdì Santo sarà trasmessa in diretta tv e in streaming anche sulla pagina Facebook “Chiesa di L’Aquila”.