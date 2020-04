Pasqua 2020, “In Passione et Morte Domini” in diretta sul Capoluogo

Come per la Via Crucis diocesana, Il Capoluogo trasmetterà in diretta sul sito www.ilcapoluogo.it “In Passione et morte Doomini” programma per oggi.

“In Passione et Morte Domini” sarà in diretta alle 15 dalla Basilica di San Bernardino.

In Passione et morte Domini è la funzione liturgica della Chiesa cattolica che si tiene nel pomeriggio del Venerdì santo, in ricordo della passione di Gesù e della sua morte in croce.

È la seconda celebrazione del Triduo Pasquale e tradizionalmente tale celebrazione era officiata alle ore 15:00 del venerdì, ora nella quale, secondo i Vangeli, Cristo esalò l’ultimo respiro.

Oggi, secondo necessità, “In Passione et morte Domini” può essere spostata a ora più tarda, ma comunque sempre nel pomeriggio.

Quest’anno tutte le celebrazioni religiose pasquali saranno a porte chiuse per via dell’emergenza Coronavirus in corso.

Le celebrazioni dedicate alla Settimana Santa sono presiedute dal Cardinale Arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi.

Come per La Via Crucis anche In Passione et Morte Domini sarà trasmessa in diretta tv e in streaming anche sulla pagina Facebook “Chiesa di L’Aquila”.