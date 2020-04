Paganica, incendio al maneggio

L’AQUILA – Un incendio è divampato ai danni del maneggio St. Just di Paganica, le fiamme partite dalla cucina.

Per fortuna nessun ferito e animali in salvo a seguito dell’incendio che all’alba di ieri si è sviluppato ai danni del centro ippico St. Just di Paganica. Le fiamme sono divampate dalla cucina, probabilmente per un corto circuito. Al momento si esclude la causa dolosa.

Sul posto, i Vigili del Fuoco dell’Aquila e il proprietario. In salvo i cavalli, mentre si sono registrati danni ai locali della cucina e al muro adiacente.