METEO L'AQUILA

L’Aquila: Pasqua all’insegna del bel tempo previsioni

In Abruzzo tempo stabile nel corso della giornata di sabato con ampi spazi di sereno in mattinata e qualche nube al pomeriggio specie sui settori interni. Possibili isolate piogge o temporali nel pomeriggio di domenica sulle aree interne, tempo stabile altrove con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; in serata il tempo tornerà stabile su tutta la regione.