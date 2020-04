L’Aquila 1927, il grande cuore rossoblù: 6mila euro per Bergamo

L’Aquila 1927 è scesa in campo, ancora una volta, anche se solo metaforicamente. 6mila euro per Bergamo: è il ricavato dalla campagna di donazioni realizzata con la vendita delle maglie commemorative.

Lunedì sarà effettuato il bonifico della donazione. 6.088 euro per la precisione, è questa la cifra della solidarietà firmata L’Aquila 1927. Denaro che sarà devoluto all’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo, per l’acquisto di materiale medico-sanitario da destinare alla città orobica, vero epicentro dell’emergenza scoppiata in Lombardia.

6mila euro ottenuti in soli sei giorni, periodo durante il quale sono state messe in vendita le divise commemorative dell’Aquila 1927. Dopo soli due giorni erano state già vendute tutte le divise messe fino a quel momento a disposizione, raccogliendo oltre 2mila euro.

Sulla pagina Facebook de L’Aquila 1927, “appena la situazione si sarà normalizzata, vi aggiorneremo sullo stato degli ordini e delle modalità di ritiro kit. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci tramite i canali della pagina (messanger o whatsapp), siamo a disposizione di tutti i tifosi”. Questa la nota della società.