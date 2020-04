Coronavirus, riapre il mercato ad Avezzano

A poco più di un mese dal blocco imposto dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, la città di Avezzano si prepara a far ripartire il mercato alimentare locale.

Le istituzioni politiche avezzanesi, nell’ottica di una gestione attiva dell’emergenza Coronavirus, rilanciano l’attività produttiva del tessuto locale e annunciano l’imminente riapertura dei banchi alimentari ambulanti.

L’amministrazione, attraverso le parole del Commissario, Mauro Passerotti, fa infatti sapere che, in ragione della necessità di garantire al territorio marsicano una pronta e attenta ripartenza, il mercato alimentare cittadino sarà nuovamente in funzione, probabilmente, già dalla prossima settimana. Sono state studiate misure e accortezze che consentiranno agli ambulanti di rilanciare il commercio ambulante locale per tre giornate a settimana. Martedì, giovedì e sabato. Il mercato sarà collocato in via Mattei, a breve la firma dell’ordinanza comunale.

«L’obiettivo, per quanto ci riguarda, è quello di prestare la massima attenzione all’emergenza, – spiega Mauro Passerotti, Commissario della città di Avezzano – gettando già le basi per ripartire, per dare slancio alle aziende, al commercio e alle industrie di questo territorio. La ripartenza del mercato alimentare si inquadra nella forte convinzione di questi intenti. Contiamo di dare comunicazione non appena saranno definiti i dettagli, nel rispetto di una politica di massima trasparenza sia nei nei confronti degli organi di stampa, sia della cittadinanza stessa».