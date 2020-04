Coronavirus, quasi 30mila controlli dall’inizio emergenza

L’AQUILA – Punto stampa sull’emergenza Coronavirus, i dati sui controlli che proseguiranno per le festività.

Ieri la Giunta ha approvato la delibera sul bonus libri, dedicati ai “figli del terremoto”, ragazzi che nel 2009 o non erano ancora nati o avevano pochi mesi vita. Il bonus da 20 euro si ottiene recensendo un libro sulla piattaforma dedicata dal Sed, a seguito della quale si riceverà il buono che potrà essere speso nelle librerie aquilane alla fine dell’emergenza. Lo ha ricordato il sindaco Pierluigi Biondi durante il Punto stampa sull’emergenza Coronavirus.

Nell’occasione il sindaco ha illustrato i dati relativi ai controlli: ieri a L’Aquila sono state controllate 127 persone e 83 attività commerciali, nessuna denuncia: “Fino ad oggi – ha spiegato Biondi – sono state controllate quasi 2000 persone e 3500 attività commerciali, con 41 denunciati; un numero esiguo, segno della capacità degli aquilani di rispettare regole”.

Per quanto riguarda i dati su tutta la provincia, nella giornata di ieri, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato 1401 controlli personali, con 40 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020, 414 attività o esercizi commerciali controllati e 2 chiusure provvisorie di attività o esercizi. Dall’inizio dell’emergenza, sono state controllate 29983 persone (420 sanzionate, 434 denunciate ex art 650 CP e 16 ex art 495 e 496 CP) e 8754 attività commerciali (22 sanzionati, 8 denunciati, 2 chiusure provvisorie e 1 sospensione).

